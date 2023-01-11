Здоровье 11 января 2023, 12:21 ЛОР Владимир Зайцев рассказал о причинах потери голоса зимой freepik

Читать 360tv в

В морозную погоду возрастает риск не только простудных заболеваний, но и заболеваний лор-органов. Об этом NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, частой проблемой у людей зимой становится афония, или потеря голоса. Это происходит из-за заглатывания холодного воздуха при разговоре на улице в мороз. Что приводит к переохлаждению.

Реклама

«Слизистая гортаноглотки переохладилась и спровоцировала катаральный ларингит, который будет сопровождаться дисфонией, а потом афонией, когда полностью теряется голос», — добавил Владимир Зайцев.

Реклама

Чтобы этого не происходило, врач рекомендует сократить беседы на морозе и говорить тише.

Однако есть и другие причины, по которым пропадает голос. Например, афонию можно назвать профессиональной болезнью. Она нередко возникает у актеров и ведущих. Из-за необходимости говорить громко, много и эмоционально окрашено они перенапрягают свои голосовые связки.

Также потеря голоса может быть симптомом некоторых заболеваний, вплоть до онкологии.