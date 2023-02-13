Здоровье 13 февраля 2023, 12:28 Лор Владимир Зайцев рассказал, что выщипывание волос в носу может быть смертельно опасно

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Любители выщипывать волосы в носу ради красоты рискуют вызвать смертельно опасное заболевание — тромбоз синуса. Об этом News.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Дело в том, что при выдергивании волоса травмируется слизистая, это может вызвать небольшое кровотечение и воспаление. Впоследствии место может начать гноиться. И, если запустить заболевание, оно способно перейти дальше, в мозг. А это уже смертельно опасно.

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«Лечится, как правило, в реанимации с большим количеством антибиотиков, а самое противное в этой истории, что происходит молниеносное нарастание симптоматики. Иногда за два-три дня доходит до крайней терминальной стадии, при этом человек не придает этому никакого значения», — объяснил Зайцев.

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Он также добавил, что примерно в половине случаев тромбоз синуса заканчивается смертью пациента. По словам лора, если человеку необходимо удалить волосы в носу, то их можно только срезать. Причем делать это тупоносыми ножницами, которые не смогут травмировать слизистую.