Здоровье 16 января 2023, 11:39 Лор Владимир Зайцев объяснил, зачем носить маски в мороз РИА «Новости»

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Маски, которые с распространением коронавируса стали неотъемлемым атрибутом для россиян, спасут еще и от холодов. Об этом сайту News.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, при минусовых температурах особенно страдают лобные пазухи, нос и щеки. И защитить лицо можно, если носить хлопчатобумажную или другую тряпичную маску. С ее помощью нос и дыхание согреются, и это даст дополнительную защиту горлу.

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«Медицинская маска плохо помогает, от дыхания на морозном воздухе она быстро намокает и увлажняется. В этом случае маска бесполезна с точки зрения защиты из-за своей тонкости. Против вируса она эффективна, но щеки, пазухи и глотку она не согревает», — рассказал врач.

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Выбор стоит сделать в пользу более толстых масок. А купить их можно в магазинах спецодежды. Также Владимир Зайцев дал рекомендации по уходу. Перед выходом на улицу маску лучше прогладить горячим утюгом, чтобы убить бактерии. А после снятия хранить в пакете.