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    01 апреля 2022, 03:24

    Лор рассказал об опасных последствиях переохлаждения ног

    Лор Зайцев: переохлождение ног может вызвать риносинусит и обострение тонзиллита

    Арина Бобкова

    Переохлаждение ног может привести к крайне негативным последствиям. Например, такое состояние способно вызвать риносинусит и обострение тонзиллита. Таким мнением поделился врач-отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщило URA.ru.

    Медик подчеркнул, что многие люди начинают использовать легкую обувь с тонкой подошвой раньше положенного срока. Это ведет к переохлаждению стоп и щиколоток, что провоцирует воспаление носа и носоглотки, передал сайт радио «Комсомольская правда».

    «Многое зависит от времени пребывания на улице. Если четыре-пять минут, то, наверное, ничего не случится, а если 20 минут и тем более час, никто не выдержит, даже если он в сугроб ногой не наступал», — пояснил специалист.