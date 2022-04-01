Лор рассказал об опасных последствиях переохлаждения ног

Переохлаждение ног может привести к крайне негативным последствиям. Например, такое состояние способно вызвать риносинусит и обострение тонзиллита. Таким мнением поделился врач-отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщило URA.ru.

Медик подчеркнул, что многие люди начинают использовать легкую обувь с тонкой подошвой раньше положенного срока. Это ведет к переохлаждению стоп и щиколоток, что провоцирует воспаление носа и носоглотки, передал сайт радио «Комсомольская правда».

«Многое зависит от времени пребывания на улице. Если четыре-пять минут, то, наверное, ничего не случится, а если 20 минут и тем более час, никто не выдержит, даже если он в сугроб ногой не наступал», — пояснил специалист.