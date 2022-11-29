Здоровье 29 ноября 2022, 15:28 Лор рассказал об опасности прослушивания громкой музыки Лор Владимир Зайцев: громкая музыка способна изменить психику человека

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Наушники стали повседневным атрибутом комфорта в современной жизни. Однако регулярное прослушивание громкой музыки может привести к изменению психики человека, сообщил врач Владимир Зайцев в интервью News.ru.

По словам врача, ухо человека очень быстро привыкает к определенной высокой частоте звука. После длительного прослушивания музыки на таком уровне громкости, человек уже с трудом воспринимает обычную речь в жизни.

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Кроме того, от прослушивания мелодий на полной громкости человек становится замкнутым и угрюмым, его психика полностью меняется, считает врач.

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