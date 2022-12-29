Здоровье 29 декабря 2022, 14:34 Лор рассказал, кому нужно удалить миндалины

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Те, кто мучаются частными проблемами с горлом, нередко задаются вопросам об удалении миндалин, и такой шаг иногда действительно необходим. Об этом NEWS.ru рассказала лор-врач Наталья Доронина.

По ее словам, есть несколько причин, чтобы пойти на операцию. Как правило, об удалении думаю пациенты с хроническим тонзиллитом. И, по мнению, Наталья Дорониной, если хоть раз заболевание дошло до финальной стадии, когда образуется гнойная полость, то вердикт — операция.

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Еще один фактор, который должен склонить к удалению миндалин, — это частые ангины. Если они возникают более четырех раз в год, лучше решит проблему радикально.

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Еще одна причина, при которой врач советует операцию, — это различные осложнения. На фоне хронического тонзиллита у многих пациентов начинаются проблемы с внутренними органами. В частности, страдаю сердце, щитовидка, почки. Нередко начинаются также проблемы с суставами.