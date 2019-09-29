ЛОР призвал использовать наушники не дольше 3 часов в день

Наушники можно использовать не больше двух-трех часов в день, причем на громкости не более 80 децибелов. В противном случае это может привести к неприятным последствиям для здоровья.

«Критичным уровнем воздействия считается 80 децибелов и длительное воздействие звука на слух. Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трех часов в день; прослушивать музыку или вести диалог на «комфортной громкости», — рассказал ТАСС врач-сурдолог, оториноларинголог, специалист «Научно-клинического Центра оториноларингологии» ФМБА России Антон Мачалов.

Мачалов также посоветовал, по возможности, избегать шумных мест, ведь там происходит длительное воздействие громких звуков на органы слуха. А если все-таки в шумное место нужно, лучше использовать индивидуальные средства защиты.

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Кроме того, врач напомнил о необходимости контролировать состояние слуха раз в год при наличии жалоб.

29 сентября в России ежегодно отмечается профессиональный праздник — День отоларинголога. Это врачи, которые занимаются диагностикой и лечением органов слуха и верхних дыхательных путей.