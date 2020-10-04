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    04 октября 2020, 20:54

    Лор предупредил об опасности сосудосуживающих капель

    Алена Макаренко

    Сосудосуживающие капли для носа при использовании их в большом количестве могут быть опасны для здоровья. Об этом предупредил оториноларинголог, старший научный сотрудник ГБУЗ НИКИО имени Л. И. Свержевского Георгий Шадрин, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

    «Не будем забывать, что у сосудосуживающих капель есть масса противопоказаний. Прежде чем применять, надо посоветоваться с врачом или хотя бы прочитать инструкцию», — посоветовал он.

    В результате использования этого популярного средства от насморка изменяется слизистая оболочка и разрастаются носовые раковины. Причем в дальнейшем это разрастание само уже не рассосется. Неправильное применение капель может привести к зависимости от них, а это уже лечится только хирургически.

    Сосудосуживающие капли для носа следует применять строго в соответствии с предписаниями врача. Еще оториноларинголог посоветовал использовать такие капли не более 5-7 дней подряд.

    Детские капли в нос тоже могут быть опасны. Это происходит из-за того, что мамы самостоятельно выбирают капли без консультаций со специалистом, считая насморк не таким серьезным заболеванием.

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