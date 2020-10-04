Лор предупредил об опасности сосудосуживающих капель

«Не будем забывать, что у сосудосуживающих капель есть масса противопоказаний. Прежде чем применять, надо посоветоваться с врачом или хотя бы прочитать инструкцию», — посоветовал он.

В результате использования этого популярного средства от насморка изменяется слизистая оболочка и разрастаются носовые раковины. Причем в дальнейшем это разрастание само уже не рассосется. Неправильное применение капель может привести к зависимости от них, а это уже лечится только хирургически.

Сосудосуживающие капли для носа следует применять строго в соответствии с предписаниями врача. Еще оториноларинголог посоветовал использовать такие капли не более 5-7 дней подряд.

Детские капли в нос тоже могут быть опасны. Это происходит из-за того, что мамы самостоятельно выбирают капли без консультаций со специалистом, считая насморк не таким серьезным заболеванием.

Ранее врач-диетолог перечислил настойки на травах, которые лучше всего помогают бороться с симптомами простуды в осенний сезон. А телеведущая Елена Малышева заявила, что насморк вовсе не говорит о появлении простуды. Заложенность носа может появиться и при аллергии.