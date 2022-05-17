Лор предупредил о риске рака от продуктов горения при лесных пожарах

Продукты горения, образовавшиеся во время лесных пожаров, могут привести к онкологическим заболеваниям. Особенно это опасно при длительном воздействии канцерогенов на организм, предупредил в беседе с Ura.ru отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Если человек невольно или вольно этим дышит, то они попадают в полость носа, ротоглотку и носоглотку. Эти вещества налипают на слизистые оболочки. Если концентрация не очень высокая и имеет характер временный, то можно промыть полость носа, прополоскать рот, и на этом все закончится. А если человек живет и работает в регионе с лесными пожарами, то ему грозит вплоть до развития онкологических процессов или, как минимум, предрасположенности к ним», — предупредил врач.

Канцерогены, которые выделяются при лесных пожарах, наносят вред достаточно быстро, провоцирую различные заболевания. От запаха горения могут начаться проблемы с нижними носовыми раковинами и развиться вазомоторный ринит. В запущенных случаях такое заболевание требует хирургического лечения, пояснил Зайцев.