Лор назвал способы быстрого восстановления обоняния после ковида

Лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить потерянное после коронавируса обоняние. По его словам, такое случается в 47% случаев после инфицирования. Сейчас известны две эффективные методики его восстановления: ароматерапия и йоготерапевтические методики. Об этом сообщило ИА Nation News.

«По ароматерапии нет четкого рецепта с запахами: у нас разные пристрастия, кому-то нравятся одни запахи, кому-то другие. Нужно выбрать такие, которые будут комфорты для пациента. Вообще, ароматерапия — вещь хорошая. И, конечно, ни в коем случае нельзя использовать резкие запахи. Например, растворители, бензин или уксус», — пояснил врач.

Он добавил, что при резких запахах может повредиться слизистая носа, ведь после болезни она работает со сниженной функцией. Специалист советует обратить внимание на пихту, кедр, лимон, облепиху. В магазине аромамасел можно подобрать запахи индивидуально, именно те, которые подойдут вам.

В основу другого йоготерапевтического метода входят многочисленные дыхательные гимнастики. Они также очень эффективно помогут организму восстановиться, заключил врач.