Здоровье 10 января 2023, 13:35 Лор Мусаев рассказал, как распознать первые признаки тугоухости freepik

Читать 360tv в

Нередко люди не обращают внимание на первые тревожные признаки снижения слуха, но игнорировать их нельзя. Об этом сайту News.ru рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев.

По словам врача, стоит насторожиться при первых же признаках. Например, если начал снижаться слух, повяился шум, кажется, что уши заложило. Это может свидетельствовать о развитии тугоухости. Она делится на кондуктивную, сенсоневральную и смешанную.

Реклама

В первом случае болезнь развивается медленно. Как правило, ее причинами служат механические повреждения или перенесенные в детстве отиты. Хорошая новость состоит в том, что такая тугоухость лечится операцией.

Реклама

Сенсоневральная — развивается более стремительно. Она возникает из-за нарушения кровотока во внутреннем ухе. Если ее диагностируют младенцу, то делают операцию, вживляя слуховой аппарат. Но взрослому человеку оперативное вмешательство не поможет.

«Для них возможно только использование слухового аппарата и поддерживающая сосудистая терапия. Она проводится дважды в год практически всю жизнь. При прерывании терапии болезнь начинает прогрессировать, — рассказал Шагабутдин Мусаев.

При смешанной тугоухости болезнь может развиваться как постепенно, так и очень быстро. Ее, как правило, провоцируют дополнительное воздействие. Например, перенесенный отит при врожденной тугоухости.