Здоровье 07 марта 2023, 17:56 Лор Иляна Гончарова назвала главные причины храпа

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Храп может вызывать ряд причин, среди которых травмы носа, ожирение и даже увеличение миндалин. Об этом News.ru рассказала лор-врач Иляна Гончарова.

По ее словам, храп может быть опасен для человека. Потому что из-за него нередко возникает гипоксия, или кислородное голодание.

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«Главными причинами храпа являются: травма носа, искривленная носовая перегородка, хронический ринит аллергической или неаллергической природы, провисание язычка мягкого неба или увеличенные миндалины», — сказала Иляна Гончарова.

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Врач добавила, что храп могут провоцировать также проблемы с щитовидкой. Еще нередко люди с ожирением и лишним весом также испытывают трудности подобного рода. Если человек храпит, то ему следует обязательно показаться врачу, добавила Иляна Гончарова.

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