23 марта 2023, 21:14
Лор Горшков рассказал об опасных последствиях гайморита
Лор Горшков заявил, что гайморит может дать осложнения на ткани и органы
Гайморит может дать ряд осложнений на близлежащие ткани и органы. В зону риска попадают глаза. Такой информацией поделился детский врач-оториноларинголог Степан Горшков. Об этом сообщило РИАМО.
Медик пояснил, что в случае тяжелого течения болезни бактерии способны проникать через тонкую костную перегородку. В дальнейшем они способны поразить мозг. Такое состояние чревато развитием менингита.
Реклама
По словам медика, чаще всего такой болезни подвержены дети дошкольного и младшего школьного возраста. Среди признаков Горшков выделил головную боль, высокую температуру, боль в области глаз, написал aif.ru.
Реклама
Болезни
Реклама
Реклама