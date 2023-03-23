Здоровье 23 марта 2023, 21:14 Лор Горшков рассказал об опасных последствиях гайморита Лор Горшков заявил, что гайморит может дать осложнения на ткани и органы

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Гайморит может дать ряд осложнений на близлежащие ткани и органы. В зону риска попадают глаза. Такой информацией поделился детский врач-оториноларинголог Степан Горшков. Об этом сообщило РИАМО.

Медик пояснил, что в случае тяжелого течения болезни бактерии способны проникать через тонкую костную перегородку. В дальнейшем они способны поразить мозг. Такое состояние чревато развитием менингита.

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По словам медика, чаще всего такой болезни подвержены дети дошкольного и младшего школьного возраста. Среди признаков Горшков выделил головную боль, высокую температуру, боль в области глаз, написал aif.ru.

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