Здоровье 23 ноября 2023, 10:59 Лор Голота посоветовала обратиться к врачу, если заложенность ушей усиливается при простуде

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У многих людей простуда сопровождается заложенностью ушей, и это может быть опасным симптомом, если она усиливается. Об этом рассказала врач-отоларинголог Анна Голота, передала «Вечерняя Москва».

Само по себе ощущение заложенности нормально, оно возникает из-за связи анатомической связи носоглотки и барабанной полости. При болезни давление повышается, и это создает дискомфорт. Однако нарастающая по мере болезни заболевания заложенность может говорить о дисфункции слуховой трубы. Поэтому необходимо обратиться к лору для более тщательного исследования.

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