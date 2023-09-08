08 сентября 2023, 14:18
Лор Елизарова рассказала, что храп может говорить об инфекции
Если человек храпит, это может быть симптомом инфекции. Об этом «Радио 1» рассказала андидат медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии РНИМУ имени Пирогова врач-отоларинголог Людмила Елизарова.
По ее словам, нельзя относиться к храпу несерьезно. Если он появился, нужно обязательно обратиться к специалисту, чтобы он проверил, нет ли в горле инфекции. Потому что, если ее запустить, может возникнуть хронический тонзиллит, добавил «Петербургский дневник». Врач подчеркнула, что человек физиологически должен дышать только через нос.
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«Храп всегда начинается с носа, а затем переходит на горло. В этом случае человек подсознательно переходит на ротовое дыхание», — объяснила врач.
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