Здоровье 08 сентября 2023, 14:18 Лор Елизарова рассказала, что храп может говорить об инфекции

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Если человек храпит, это может быть симптомом инфекции. Об этом «Радио 1» рассказала андидат медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии РНИМУ имени Пирогова врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

По ее словам, нельзя относиться к храпу несерьезно. Если он появился, нужно обязательно обратиться к специалисту, чтобы он проверил, нет ли в горле инфекции. Потому что, если ее запустить, может возникнуть хронический тонзиллит, добавил «Петербургский дневник». Врач подчеркнула, что человек физиологически должен дышать только через нос.

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«Храп всегда начинается с носа, а затем переходит на горло. В этом случае человек подсознательно переходит на ротовое дыхание», — объяснила врач.

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