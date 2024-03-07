Здоровье 07 марта 2024, 16:38 Лор Дымчикова предостерегла от закрывания носа рукой при чихании, чтобы не заработать отит

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Обычно люди при чихании закрывают нос рукой, но это может навредить здоровью и вызвать ряд заболеваний. О этом «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог Эржэна Дымчикова.

Она объяснила, что чихание — это защитная функция организма. Если в дыхательные пути при вдохе попадают частицы пыли или чего-то еще, под давлением на выдохе все резко выходит, и человек чихает.

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Если же закрывать нос, то это может навредить организму. В частности, добавил «Взгляд», раздражители могут попасть в среднее ухо и спровоцировать отит.

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