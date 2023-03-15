Здоровье 15 марта 2023, 12:34 Лор Дмитрий Суббота перечислил хронические заболевания, о которых говорит першение в горле

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Першение в горле — частый и, на первый взгляд, безобидный симптом, который на самом деле может говорить о серьезных хронических заболеваниях. Об этом радиостанции Sputnik рассказал лор-врач Дмитрий Суббота.

Он отметил, что периодическое, часто повторяющееся першение может указывать на развитие хронического фарингита. Также при проблемах с горлом его вызвает сухой воздух. В любом случае повторяющийся симптом — это повод обратиться к врачу. Кроме того, першение может быть даже не связано с лор-органами.

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«Першение в горле и длительный кашель могут быть из-за желудка, например, при гастроэзофагеальном рефлюксе. Но тогда обязательно будут и другие симптомы — частые боли, изжога, тяжесть в желудке», — сказал Дмитрий Суббота.

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Он добавил, что не нужно заниматься самолечением. Потому что в итоге это может не только запустить основное заболевание, но и спровоцировать развитие другого, например, гайморита.

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