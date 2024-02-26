26 февраля 2024, 15:39
Лор Азаров рассказал, что использование наушников в шумных местах может привести к тугоухости
Тугоухость молодеет, потому что в жизнь современного человека плотно вошли различные гаджеты. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий лор-отделением больницы № 52 города Москвы Павел Азаров.
По его словам, в последнее время сильно увеличилась нагрузка на слух. Потому что люди постоянно слушают громкую музыку в шумных местах.
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«Мы начинаем слушать наушники — едут в метро, едут в автобусе, и у всех вставлены эти гаджеты в уши. Метро — очень шумное место, там очень высокий шум, потому что в замкнутом пространстве идут электрички», — отметил врач.
Он подчеркнул, что при резком снижении слуха нужно срочно обратиться к специалисту.
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