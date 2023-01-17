Здоровье 17 января 2023, 14:22 Лор Алина Титкова рассказала, когда при гайморите требуется «прокол»

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Пункция, также известная в народе как «прокол», делается в медицинском учреждении и только в том случае, если в пазухе наблюдается явный гнойный процесс. Об этом сайту News.ru рассказала лор Химкинской областной больницы Алина Титкова.

При пункции врач удаляет весь гной из пазух. А потом вводит туда антибиотик, чтобы остановить воспаление.

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«У большей части наших пациентов одной медикаментозной терапией обойтись не удается, в таких случаях требуется воздействовать непосредственно на патологический очаг. В таком случае рекомендовано проведения пункционного метода лечения», — рассказала Алина Титкова.

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Она добавила, что гайморит имеет четкую клиническую картину. Наблюдается заложенность носа, выделения и головная боль в районе пазух. При наличии этих симптомов необходимо обратиться к врачу.