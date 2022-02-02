Введение локдауна в России из-за пандемии коронавируса в настоящее время не планируется. Об этом РИА «Новости» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем и не требует каких-либо чрезвычайных мер по противодействию. Попова допустила, что число зараженных может увеличиваться с каждым днем, но медики отработали алгоритм принимаемых мер для защиты населения.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в России есть сложившаяся система информирования населения, есть единый номер телефона, по которому граждане могут решить все свои проблемы.

«Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей», — заявила она.

Ранее Попова сказала, что привитым гражданам не нужно уходить на самоизоляцию в случае контактирования с больным коронавирусом, если нет симптомов болезни.

В конце января Роспотребнадзор сократил срок карантина для контактировавших с больными ковидом до семи дней.