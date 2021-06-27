Локдаун начинается в Бурятии из-за ухудшения ситуации с ковидом

Двухнедельные выходные 27 июня начались в Бурятии из-за ухудшения эпидемической ситуации. О введении локдауна сообщило правительство республики.

Период нерабочих дней продлится в Бурятии с 27 июня по 11 июля. Как уточнили местные власти, все это время будет запрещена работа всех предприятий. Ограничения не касаются только жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта и организаций, продающих товары первой необходимости.

При этом работающие во время локдауна предприятия частично переведут на удаленку. Жители республики две недели не смогут покидать места своего проживания. Правило не распространяется на тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Также передвижение разрешено сотрудникам компаний, которые продолжат работать.

Жители Бурятии смогут выйти из дома, чтобы попасть в магазин, вынести мусор или позаниматься спортом на свежем воздухе. Прогулки разрешены только при соблюдении социальной дистанции. Правительство подчеркнуло, что все должны иметь на руках документ, удостоверяющий личность, и бумагу от работодателя, если человек едет на работу.

Власти рассчитывают, что объявленные ограничительные меры помогут переломить эпидемическую обстановку, сообщил «Мир 24».