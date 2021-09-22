Россиян предупредили о влиятельном «антивакцинальном лобби» в стране

В России противников вакцинации уличили в нанесении колоссального вреда охране здоровья детей. Родителей призвали критически относиться к аргументам антипрививочников.

Главный внештатный педиатр Минздрава РФ Александр Баранов заявил о процветании в стране «антивакцинального лобби». Его слова привел Ura.Ru.

«Я как педиатр не могу смириться с тем, что в нашей стране процветает антивакцинальное лобби. Оно наносит колоссальный вред охране здоровья детей», — заметил врач.

Он призвал государство обратить внимание на ситуацию, а родителей — критически рассмотреть приводимые антипрививочниками аргументы. Особенно, если их публикуют в интернете.

«На их совести сотни детских болезней и летальных исходов», — подчеркнул Баранов.

Глава Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова уточнила, что «антивакцинальное лобби» подпитывается за рубежом. Часть пропагандистских публикаций противников вакцинации она назвала проплаченными.