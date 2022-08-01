Людям старше 60 лет объяснили, какие ягоды стоит включить в свой рацион

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», что людям старше 60 лет необходимо включить все яркоокрашенные ягоды в свой рацион.

Соломатина объяснила, что ягоды с большим содержанием антиоксидантов будут замедлять высокий окислительный процесс в стареющим организме.

«Это черника, ежевика, клюква, брусника, в клубнике много антиоксидантов. То есть это яркоокрашеннные ягоды», — цитирует специалиста РИА ФАН.

Отмечается, что в профилактике глаукомы и катаракты помогает черника. Что касается малины, то в ней содержится ацетилсалициловая кислота, помогающая разжижать кровь и препятствующая образованию тромбов.