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    29 декабря 2021, 14:44

    Людям старше 50 лет рассказали, какие продукты стоит исключить из рациона

    Диетолог Бобровский: людям старше 50 стоит отказаться от красного мяса, углеводов и соли

    Оксана Лавнюженко

    Диетолог, доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский перечислил продукты, которые не стоит употреблять в пищу людям старше 50-ти лет. По его словам, из привычного рациона следует исключить красное мясо, простые углеводы и соль. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Людям старше 50 лет рассказали, какие продукты стоит исключить из рациона

    «В рамках этих диет были исследованы продукты, которые влияют на продолжительность жизни. Конечно, набор этих продуктов индивидуальный, но есть и общие наблюдения. Например, чем старше человек, тем меньше он должен есть красного мяса. Это так называемая профилактика болезней цивилизации», — подчеркнул специалист.

    Бобровский добавил, что красное мясо в рационе у людей старше 50-ти лет может быть не чаще раза в неделю. А такие продукты, как газированная вода, выпечка и сладкое, следует исключить вовсе.

    Также, по словам эксперта, стоит полностью отказаться от употребления соли. Такая диета способствует профилактике гипертонии и проблем с сосудами.