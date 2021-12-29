Людям старше 50 лет рассказали, какие продукты стоит исключить из рациона

Диетолог, доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский перечислил продукты, которые не стоит употреблять в пищу людям старше 50-ти лет. По его словам, из привычного рациона следует исключить красное мясо, простые углеводы и соль. Об этом сообщило ИА Nation News.

«В рамках этих диет были исследованы продукты, которые влияют на продолжительность жизни. Конечно, набор этих продуктов индивидуальный, но есть и общие наблюдения. Например, чем старше человек, тем меньше он должен есть красного мяса. Это так называемая профилактика болезней цивилизации», — подчеркнул специалист.

Бобровский добавил, что красное мясо в рационе у людей старше 50-ти лет может быть не чаще раза в неделю. А такие продукты, как газированная вода, выпечка и сладкое, следует исключить вовсе.

Также, по словам эксперта, стоит полностью отказаться от употребления соли. Такая диета способствует профилактике гипертонии и проблем с сосудами.