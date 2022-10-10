Людям со слабым иммунитетом посоветовали чаще бывать на свежем воздухе | 360°

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Людям со слабым иммунитетом посоветовали чаще бывать на свежем воздухе

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Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков с разговоре с изданием Ura.ru заявил, что люди, которые имеют ослабленный иммунитет, должны чаще проводить время на свежем воздухе, одеваться по погоде и закаливаться.

Кроме того, по словам медика, человеку с ослабленным иммунитетом стоит делать прививки. Особенно важны антиковидная и антигриппозная вакцины.

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«Человек может сделать прививки, когда иммунная система работает, то есть, способна формировать активный специфический иммунитет в ответ на вакцинацию. Также, когда от вакцин нет вреда. Это наилучший вариант защититься от инфекций», — сообщил Крючков.

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Иммунолог также посоветовал принимать контрастный душ и закаливаться. Также люди с низким иммунитетом должны пересмотреть свой рацион питания в зависимости от поры года. Он посоветовал добавить больше сырых овощей, фруктов, рыбы и мяса хорошего качества.

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