Людям с учащенным сердцебиением посоветовали избегать стресса

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич посоветовала людям с учащенным сердцебиением избегать стрессовых ситуаций. Об этом написало издание «Доктор Питер».

Если человек чувствует, что его пульс участился, ему необходимо сесть, успокоиться, измерить частоту пульса и показатели артериального давления. По словам врача, в случае, если оно окажется повышенным, необходимо выпить препарат группы бета-блокаторов, сообщило РИА ФАН.

Если же давление окажется пониженным, человеку рекомендовано лечь горизонтально, поднять ноги и пить больше жидкости.

«Если у вас пульс в пределах 90-120 и нормальное артериальное давление, то в этом случае делать ничего не нужно, только успокоиться», — сообщила Кореневич.

Иногда учащенное сердцебиение может быть даже в состояние покоя. Если же такое случается, это может говорить о том, что человек испытывает стресс или эмоциональное перенапряжение. В таком случае врачи советуют заняться эмоциями и некоторое время попить успокоительные средства. Можно на время отстраниться от новостей и перейти на книги.