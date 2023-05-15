Здоровье 15 мая 2023, 12:30 Людям с сердечно-сосудистыми проблемами порекомендовали не принимать горячие ванны Терапевт Меняйлова: данная процедура опасна для людей с болезнями сердца и сосудов

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Врач-терапевт Анастасия Меняйлова в разговоре с изданием «Газета.Ru» порекомендовала людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не принимать слишком горячую ванну. Теплая вода, по ее словам, нагружает сердце.

«В горячей воде тело быстро нагревается, и механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают. При этом увеличивается частота сердечных сокращений», — процитировали «Народные новости» медика.

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Также горячие ванны опасны для людей с диабетом и мигренями. Данная процедура вызывает резкое снижение уровня сахара в крови, предупредила терапевт.