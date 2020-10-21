Людям с диабетом рассказали о пользе зеленого чая и кофе

Исследователи провели анкетирование в группе людей с сахарным диабетом второго типа. В выборку включили 2790 мужчин и 2133 женщины. Их средний возраст к моменту начала эксперимента составлял 66 лет. Итоги подвели пять лет спустя.

Согласно анкетированию, 607 участников группы вообще не пили зеленый чай, а 994 человека не употребляли кофе.

Среди тех, кто пил зеленый чай, 1143 человека выпивали по чашке в день, 1384 — по две-три чашки, оставшиеся 1784 участника пили по четыре и больше чашек.

Из любителей кофе 1306 употребляли его не каждый день, еще 963 ограничивались чашкой в день, 1660 пили по две и более чашки ежедневно.

Спустя пять лет умерли 309 участников исследования: 114 от рака, 76 от сердечно-сосудистых заболеваний, остальные 119 от других причин.

Самые низкие показатели смертности были среди тех, кто пил много зеленого чая и кофе. В выборке ежедневное обильное употребление этих напитков снизило риск смерти на 63%.