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    21 октября 2020, 02:02

    Людям с диабетом рассказали о пользе зеленого чая и кофе

    Кирилл Фролов

    Диабетики в возрасте, которые ежедневно пьют много зеленого чая и кофе, живут дольше остальных. К такому выводу пришли ученые из японского Университета Кюсю, сообщило издание Medpage Today.
    Людям с диабетом рассказали о пользе зеленого чая и кофе

    Исследователи провели анкетирование в группе людей с сахарным диабетом второго типа. В выборку включили 2790 мужчин и 2133 женщины. Их средний возраст к моменту начала эксперимента составлял 66 лет. Итоги подвели пять лет спустя.

    Согласно анкетированию, 607 участников группы вообще не пили зеленый чай, а 994 человека не употребляли кофе.

    Среди тех, кто пил зеленый чай, 1143 человека выпивали по чашке в день, 1384 — по две-три чашки, оставшиеся 1784 участника пили по четыре и больше чашек.

    Из любителей кофе 1306 употребляли его не каждый день, еще 963 ограничивались чашкой в день, 1660 пили по две и более чашки ежедневно.

    Спустя пять лет умерли 309 участников исследования: 114 от рака, 76 от сердечно-сосудистых заболеваний, остальные 119 от других причин.

    Самые низкие показатели смертности были среди тех, кто пил много зеленого чая и кофе. В выборке ежедневное обильное употребление этих напитков снизило риск смерти на 63%.