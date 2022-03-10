Людям с диабетом и лишним весом посоветовали не есть белый рис

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему определенной группе людей не стоит часто употреблять в пищу белый рис. Причина кроется в высоком гликемическим индексе этого продукта, написал сайт «Москва 24».

Специалист отметила, что люди, страдающие инсулинорезистентностью, диабетом или имеющие лишний вес должны отказаться от чрезмерного употребления этого продукта.

«Рис имеет достаточно высокий гликемический индекс, он повышает уровень глюкозы в крови. Через некоторое время после его употребления происходит провал, то есть человек чувствует усталость. Людям, у которых не очень хорошее взаимодействие с углеводами, это прежде всего те, у кого есть лишний вес, инсулинорезистентность, то есть преддиабетическое состояние, диабет, не нужно увлекаться белым рисом», — процитировал NEWS.ru слова Соломатиной.

Например, добавлять холодный белый рис в салаты можно, поскольку в таком виде крахмал, содержащийся в продукте, становится резистентным. Это означает, что он не так быстро повышает уровень сахара в крови.

Диетолог также посоветовала обратить внимание на бурый рис, который содержит в себе больше витаминов, микро- и макроэлементов.