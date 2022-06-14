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    14 июня 2022, 12:23

    Людям с анемией посоветовали добавить в рацион капусту

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог Вэнь Ланьсю посоветовал людям, страдающим от анемии или болезней желудочно-кишечного тракта, добавить в свой рацион капусту. Об этом написало издание NVL.

    Людям с анемией посоветовали добавить в рацион капусту

    В этом овоще, по его словам, содержатся витамины группы С и Е, каротин, фолиевая кислота, а также большое количество белков, углеводов и жиров. Кроме того, капуста положительно влияет на работу всего организма.

    Специалист подчеркнул, что капуста оказывает профилактическое действие при мегалобластной анемии, а витамин U, содержащийся в овоще, ускоряет заживление язв и предотвращает развитие раковых клеток, сообщило ИА Nation News.

    Кроме того, капуста богата производными пропилизотиоцианата, которые убивают аномальные клетки, вызывающие лейкемию, добавил диетолог.

    Данный продукт будет особенно полезен беременным женщинам с дефицитом железа и подросткам в период их активного роста.