Людям с анемией посоветовали добавить в рацион капусту

Врач-диетолог Вэнь Ланьсю посоветовал людям, страдающим от анемии или болезней желудочно-кишечного тракта, добавить в свой рацион капусту. Об этом написало издание NVL.

В этом овоще, по его словам, содержатся витамины группы С и Е, каротин, фолиевая кислота, а также большое количество белков, углеводов и жиров. Кроме того, капуста положительно влияет на работу всего организма.

Специалист подчеркнул, что капуста оказывает профилактическое действие при мегалобластной анемии, а витамин U, содержащийся в овоще, ускоряет заживление язв и предотвращает развитие раковых клеток, сообщило ИА Nation News.

Кроме того, капуста богата производными пропилизотиоцианата, которые убивают аномальные клетки, вызывающие лейкемию, добавил диетолог.

Данный продукт будет особенно полезен беременным женщинам с дефицитом железа и подросткам в период их активного роста.