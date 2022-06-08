Людям с аллергией посоветовали отказаться от черешни

Врач-диетолог, экперт по питанию Елена Соломатина рассказала, почему некоторым людям, особенно тем, у кого есть аллергия, противопоказано есть черешню. Об этом она сообщила сайту «Москва 24».

По словам специалиста, во время поедания черешни у многих появляется аллергическая реакция в виде проблем с ЖКТ, а также возрастает риск развития сахарного диабета, рассказало utro.ru.

«Те, у кого есть инсулинорезистентность, диабет, лишний вес, — именно сладкую черешню им нужно есть с осторожностью. Хотя у нее калорийность невысокая, но тем не менее она может взаимодействовать с инсулином и в этом случае все равно нужно учитывать ее сахара», — сообщила Соломатина.

Диетолог также отметила, что людям без аллергии можно есть черешню хоть каждый день, однако и им следует знать меру. Например, три горсти ягод в день не смогут навредить организму и даже обеспечат его необходимыми витаминами.