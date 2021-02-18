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    18 февраля 2021, 21:43

    Завершены испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 65 лет

    Дарья Бунякова

    Специалисты завершили проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 65 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Завершены испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 65 лет

    «Исследования завершены, и документы все должным образом переданы», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

    Она отметила, что в ближайшие дни будет дано разрешение для использования препарата при вакцинации пожилых людей. По словам главы ведомства, в России удается сдерживать распространение инфекции, а количество новых случаев заражения снижается. При этом ежедневный прирост остается высоким.

    «12 тысяч в сутки — это большое количество <…>, а мы знаем еще и бессимптомные случаи, и значит, это количество еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня», — подчеркнула Попова.

    Она добавила, что вакцины «Эпиваккорона» и «Спутник V» подтвердили свою эффективность против «британского» штамма коронавируса. Кроме того, переболевшие ковидом не находятся в зоне большого риска заражения «британской» версией вируса.