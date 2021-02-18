Завершены испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 65 лет

Специалисты завершили проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 65 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Исследования завершены, и документы все должным образом переданы», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что в ближайшие дни будет дано разрешение для использования препарата при вакцинации пожилых людей. По словам главы ведомства, в России удается сдерживать распространение инфекции, а количество новых случаев заражения снижается. При этом ежедневный прирост остается высоким.

«12 тысяч в сутки — это большое количество <…>, а мы знаем еще и бессимптомные случаи, и значит, это количество еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня», — подчеркнула Попова.

Она добавила, что вакцины «Эпиваккорона» и «Спутник V» подтвердили свою эффективность против «британского» штамма коронавируса. Кроме того, переболевшие ковидом не находятся в зоне большого риска заражения «британской» версией вируса.