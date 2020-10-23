Голикова отметила, что люди с сахарным диабетом подхватывают коронавирус в 10,3 раза чаще, чем другие пациенты. Диабет встречается в качестве сопутствующего заболевания в 27% подтвержденных случаев заражения. В основном он преобладает среди тяжелых пациентов, осложняется повышением гликемии в 90% случаев.

У пациентов с диабетом чаще развивается пневмония и прибавляется бактериальная инфекция, поэтому им особенно важно соблюдать общие правила профилактики.

При первых симптомах простуды людям с диабетом рекомендуется более четкий мониторинг уровня глюкозы и своевременная коррекция сахароснижающей терапии.

Риск заражения коронавирусом удваивается еще и при артериальной гипертензии.

«Пациент с диабетом и артериальной гипертензией имеет двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения COVID, поэтому лица с диабетом и артериальной гипертензией — самая тяжелая когорта пациентов с COVID-19», — рассказала Голикова.

Существуют и другие факторы, осложняющие инфицирование. Среди них вице-премьер перечислила пожилой возраст, ожирение, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

С такой речью Голикова выступила на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По последним данным, в России официально зарегистрировано почти 1,5 миллиона случаев COVID-19, из них более 25,5 тысячи человек погибли, свыше 1,11 миллиона выздоровели.

Ранее телеведущая Елена Малышева посоветовала включить в рацион бразильские орехи, печень трески и устрицы. Эти «суперпродукты» будут дополнительным подспорьем в профилактике коронавируса.