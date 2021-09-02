Многие люди сталкиваются с неприятными симптомами после коронавируса — полным отсутствием или искажением запахов. Врачи рассказали, чем может быть опасно подобное явление. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Вирусолог Александр Шестопалов заявил, что изменение вкуса у человека возникает постоянно. Однако при обнаруженной паросмии важно обратиться к врачу. По его мнению, прорабатывать эту проблему необходимо с психологом или психиатром.

«Пока еще не ясно, из-за чего это происходит. Даже если на это повлиял вирус, нужно разбираться с последствиями», — объяснил эксперт.

Некоторые люди с паросмией начинают есть охлажденные продукты, чтобы избежать неприятных запахов. Однако специалисты не рекомендуют это делать.

«Изменение запаха еды в зависимости от ее температуры — вполне нормальное явление. Ведь когда еда горячая, то в ней, грубо говоря, молекулы двигаются быстрее, поэтому и запах ярче», — объяснил иммунолог Артем Стрельников.

Кроме того, по словам специалиста поедание холодной пищи может вызвать ряд заболеваний — гастрит и другие проблемы с желудком. Кроме того, человек может столкнуться с ожирением.

«Все из-за того, что пищеварительный процесс замедляется и появляется возможность для отложения холестерина», — объяснил врач.