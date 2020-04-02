Людей старше 65 лет обследуют на коронавирус в Башкирии
Портал ToDay News Ufa напомнил о постановлении главного санитарного врача РФ о том, что люди старше 65 лет должны быть обследованы на коронавирус в обязательном порядке.
По данным издания, обследование должны будут проходить люди, которые контактировали с заболевшими, находятся в колониях или закрытых учебных заведениях, а также в том случае, если они въезжают из других регионов.
Раз в неделю должны обследоваться врачи, контактировавшие с заболевшими пациентами. Отмечается, что обследование будет проводиться лишь при симптомах пневмонии и ОРЗ.