Людей старше 65 лет обследуют на коронавирус в Башкирии

По данным издания, обследование должны будут проходить люди, которые контактировали с заболевшими, находятся в колониях или закрытых учебных заведениях, а также в том случае, если они въезжают из других регионов.

Раз в неделю должны обследоваться врачи, контактировавшие с заболевшими пациентами. Отмечается, что обследование будет проводиться лишь при симптомах пневмонии и ОРЗ.