Диетолог Панова рассказала о питании для людей старше 50 лет

Диетолог Оксана Панова рассказала, что людям старше 50 лет следует изменить в питании, чтобы сохранить здоровье. Об этом сообщило издание «Доктор Питер».

По данным сайта utro.ru, в первую очередь следует снизить калорийность рациона на 20-25%. Это связано с тем, что с возрастом замедляется метаболизм, поэтому повышается риск ожирения.

Но и садиться на диету не стоит. В первую очередь питание должно быть сбалансированным, с достаточным количеством белков, клетчатки, сложных углеводов и кальция. А вот такие продукты, как сахар и соль, следует свести к минимуму, заключила Панова.