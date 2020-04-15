Людей со стоматитом и кариесом отнесли к группе риска по коронавирусу

Людям с заболеваниями в полости рта стоит внимательнее следить за своим здоровьем. Кариес или стоматит могут усилить риск заражения коронавирусом.

«Полость рта играет большую защитную роль в поддержании здоровья человека. И если она находится в состоянии неблагополучия: имеются кариозные зубы, стоматит — это входные ворота для всех инфекций, в том числе коронавируса», — цитирует РИА «Новости» пульмонолога, терапевта и заслуженного врача России Александра Карабиненко.

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская добавила, что в группе риска находятся пациенты с хроническим воспалением в полости рта. У таких людей снижается иммунитет и повышается вероятность подхватить инфекцию.

«Возможно, это осознание приведет к тому, что люди будут пристальнее следить за своим здоровьем и сознательно устранять те факторы риска, которые могут помешать им быть здоровыми», — заключила медик.

Как выяснили американские ученые, риск заражения коронавирусом повышает и ожирение. Специалисты провели исследование и выяснили, что иммунитет в этом случае пытается бороться с лишним весом, а справиться с вирусом уже не может.