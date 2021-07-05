Людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями призвали как можно быстрее вакцинироваться от ковида

Вакцинироваться при сердечно-сосудистых заболеваниях не просто можно, а нужно как можно быстрее, сказала главный внештатный специалист-кардиолог Москвы Елена Васильева.

В Европе и в США, где какое-то время был дефицит вакцины, был четкий порядок, кого вакцинировать в первую очередь, во вторую и в третью, отметила Васильева. Ролик с ее словами был опубликован в Telegram-канале «Москва о важном».

Очередность, по ее словам, шла в зависимости от возраста — чем человек старше, тем больше у него вероятность умереть от ковида, — и также от количества сопутствующих заболеваний.

«И соответственно, больные сердечно-сосудистыми, наиболее частыми заболеваниями, любая сердечно-сосудистая патология в сочетании с сахарным диабетом, ожирением, любой другой патологией — это те, кому в первую очередь показана вакцинация из-за повышенного риска умереть от COVID-19», — отметила специалист-кардиолог.

Она отметила, что у больных сердечно-сосудистой патологией велик риск тромбоза. При этом она добавила, что повышенное тромбообразование «особенно опасно для кардиологических больных».

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