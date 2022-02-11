Людей с ожирением сочли лучше защищенными от повторного заражения коронавирусом

Ожирение может защитить уже переболевших COVID-19 от повторного заражения. Иммунный ответ к коронавирусу у таких людей оказался более высоким и устойчивым.

На преимущество перенесших ковид пациентов с ожирением перед переболевшими с нормальным и избыточным весом указал израильский медицинский центр «Шиба». Об этом сообщило РИА «Новости».

Результаты проведенного исследования ученые представят на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, который состоится в апреле в Лиссабоне. Авторы исследования отметили, что у ранее зараженных коронавирусом с ожирением иммунный ответ и защита были более высокими и устойчивыми.

У переболевших COVID-19 с индексом массы тела 30 или выше, что как раз и указывает на проблемы с весом, уровень антител превышал показатели у людей с избыточным или нормальным весом.

«Люди с ожирением, которые ранее были инфицированы, лучше защищены от инфекции в будущем», — предположили ученые.

Они также пришли к выводу, что показатели антител улучшаются у ранее переболевших, а не у вакцинированных.