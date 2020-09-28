«Любые новые симптомы — повод для обследования». Онколог — о необычных признаках рака
«У злокачественных заболеваний нет каких-то общих симптомов. Малейшие стойкие изменения, которые нельзя объяснить какими-то другими состояниями, или заболеваниями — это четкое показание к обследованию», — пояснил онколог.
В качестве примера врач привел «кашель курильщика». Изменение характера кашля без видимых на то причин должно заставить обратиться в больницу за обследованием.
Щепеляев отметил, что такие общие симптомы рака, которые описываются в интернете, как потеря веса и повышение температуры, фиксируются далеко не всегда. Иногда развитие страшного недуга проходит бесследно. По словам специалиста, все индивидуально и зависит от многих факторов, например, от сопутствующих заболеваний.
В качестве профилактики онкологических заболеваний врач призвал обратиться к своему терапевту, который составит график общей диспансеризации и назначит другие обследования.