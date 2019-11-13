Любовь к сладенькому и безалаберность. Топ-5 болезней, которые могут лишить зрения

13 ноября отмечается Международный день слепых. Его учредила Всемирная организация здравоохранения в память о Валентине Гаюи, который защищал права слепых людей и разработал для слепых шрифт еще до разработок Брайля.

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Игорь Азнаурян рассказал о пяти самых частых причинах, которые приводят к слепоте в современной жизни.

В первую очередь, врач назвал диабетическую ретинопатию, которая занимает одну из лидирующих позиций среди заболеваний, приводящих к слепоте. Заболевание развивается как осложнение сахарного диабета из-за патологии сосудов.

«Суть осложнений в том, что повышается проницаемость сосудов и все то, что должно оставаться в сосуде, выходит за его пределы. Это приводит к отекам и кровоизлияниям сетчатки, к выраженному снижению остроты зрения и зачастую — к слепоте», — объяснил Азнаурян.

Лечение осложнения проводят совместно эндокринолог и офтальмолог.

Тактильные алфавиты: Гаюи, Галл, Хауи, Мун, Брайль, Уэйт. Источник фото: публичное достояние

Другое опасное для зрения заболевание — глаукома. Его до сих пор нельзя излечить полностью. Часто глаукома прогрессирует незаметно для человека.

«Нередко, если пациент в принципе невнимательно относится к своим глазам, глаукому можно обнаружить только на крайних, запущенных стадиях, когда у человека уже возникло трубчатое зрение, то есть периферическое зрение у него полностью исчезло, — рассказал Азнаурян. — Заболевание сопровождается повышением внутриглазного давления, гибелью нервных клеток зрительного нерва, которые непосредственно работают над передачей зрительной информации в головной мозг».

Врач рекомендовал после 35 лет ежегодно проходить обследование у офтальмолога с измерением внутриглазного давления, чтобы не пропустить развитие этого заболевания. Лечение глаукомы может проходить по разным методикам: от капель до хирургии и лазера.

Вид глаза при глаукоме. Источник фото: Jonathan Trobe, M.D. / Wikimedia

Азнаурян рассказал о различных видах атрофии зрительного нерва. В зависимости от происхождения, она может быть первичной, вторичной или врожденной. У атрофии есть и другой важный параметр: она может быть полной либо частичной в зависимости от того, остались ли уцелевшие нервные волокна и, соответственно, возможно ли вернуть зрение.

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Врач отметил, что на ранних стадиях атрофия зрительного нерва поддается лечению. Однако зрение можно только стабилизировать, но не улучшить.

Офтальмохирург отметил, что к слепоте может привести и меланома. Это онкологическое новообразование может возникнуть не только на коже, но и в зрачке, радужке или склере глаза. Организм может никак не выдавать наличие опухоли, пока она скрыто прогрессирует.

«Никаких мер профилактики для меланомы глаза не существует, обнаружить ее самому очень трудно. Она проявляет себя лишь небольшими пятнышками или точками. Если вы заметили нечто подобное в глазу — немедленно записывайтесь к офтальмологу», — предостерег врач.

Он отметил, что диагностика меланомы структур глазного яблока проводится с помощью УЗИ.

Замкнула пятерку грозящих слепотой заболеваний ретинобластома, еще одна онкологическая патология глаза. Азнаурян отметил, что она может привести не только к слепоте, но даже летальному исходу. Болезнь проявляет себя в первые месяцы или годы жизни ребенка, но заметить ее без помощи специалиста практически невозможно. Единственным признаком для семьи может стать зеленоватое свечение зрачка у ребенка на фотографии. При его обнаружении обязательно требуется обратиться к врачу.