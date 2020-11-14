Любовь к хурме довела мальчика до 9-часовой операции

Пятилетний мальчик съел четыре плода подряд. Вскоре он почувствовал сильные боли в животе.

Врачи сделали в больнице УЗИ. Оказалось, что в желудке образовался комок: семь сантиметров в длину и три сантиметра в ширину. Его вес 250 граммов, а площадь 21 квадратный сантиметр, отметило РИА ФАН.

Хурма богата кислотами. Именно они вступили в реакцию с веществами, которые были в желудке юного пациента. Не до конца переваренные плоды превратились в твердый, как дерево, комок.

Операция продлилась девять часов. За это время медики раздробили «химический шар» и извлекли куски.

Ранее диетолог предупредил об опасности хурмы. Фрукт противопоказан людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, так как в нем содержится большое количество танинов и растительных волокон. Эти вещества плохо влияют на желудок и кишечник.