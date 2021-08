Любителям моркови перечислили плюсы и минусы овоща в рационе

Из-за обилия моркови в рационе кожа может приобрести желтоватый оттенок. Названное каротинодермией явление опасности для человека не представляет.

Последние научные исследования на этот счет проанализировали авторы издания о здоровой пище Eat This, Not That!. Их выводы опубликованы в National Library of Medicine.

Если человек ест слишком много этого овоща, в кровь поступает большое количество бета-каротина. Из-за него кожа приобретает желтоватый оттенок — в основном на ладонях и ступнях. Однако опасности для человека это явление — каротинодермия — не несет.

Аллергия на морковь встречается у 25% людей с пищевыми аллергическими реакциями. У человека может появиться сыпь или начнутся отеки. Обычно этим страдают люди с поллинозом — аллергией на пыльцу растений.

В средней моркови содержится порядка двух граммов клетчатки. Она замедляет всасывание глюкозы в кровь. По мнению ученых из Нидерландов, чем больше овоща в рационе, тем ниже риск развития диабета второго типа.

Кроме того, более высокая концентрация каротиноидов, витаминов С, Е снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.