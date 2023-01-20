Здоровье 20 января 2023, 00:16 Любителям кофе разъяснили, чем опасно пить его натощак

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Специалисты из издания Eat This Not That предупредили, что употребление кофе на голодный желудок может быть опасно для здоровья.

При употреблении кофе натощак вырабатывается особый гормон кортизол. «ПолтиЭксперт» уточнил, что это вещество может ухудшить самочувствие. Его также называют «гормоном стресса».

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Кроме того, кофеин стимулирует выработку гастрина, который заставляет желудок выделять соляную кислоту. В итоге возникают проблемы с глотанием, во рту образуется кислый или горький привкус, а в груди ощущается жжение.

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