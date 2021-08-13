Любителей спиртного предупредили о двойном риске заболеть COVID-19

Шансы заразиться коронавирусом у злоупотребляющих спиртным людей оказались почти вдвое выше, чем у ведущих трезвый образ жизни. Болезненные последствия инфекции у таких пациентов проявляются на 18% чаще.

Специалисты Индианского университета в Блумингтоне (США) провели исследование, чтобы выяснить влияние неумеренного употребления алкоголя на шансы студентов подхватить коронавирус. Их выводы привела газета «Известия».

COVID-19 любители спиртного болеют в 1,89 раза чаще остальных, а страдают от последствий коронавируса — на 18%. Эффект от выпивки авторы научной работы объяснили поведенческими и физиологическими причинами.

«Потребление алкоголя — неисследованный, но вполне вероятный фактор риска заражения и передачи SARS-CoV-2», — подчеркнули американские ученые.

В России эксперты поддержали теорию о потреблении алкоголя как дополнительном факторе риска заболеть ковидом. У выпившего человека меняется поведение на более общительное, появляется самонадеянность и возникает потеря контроля. Следствие этого — несоблюдение противоэпидемических правил.