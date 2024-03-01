Здоровье 01 марта 2024, 14:24 Любителей подсаливать еду предупредили о болезни почек Эндокринолог Павлова: любителям подсаливать еду грозит болезнь почек Freepik

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Гастроэнтеролог Зухра Павлова рассказала о вреде добавления соли в уже приготовленные блюда. В своем Telegram-канале врач объяснила, что подобная практика может стать причиной развития хронических заболеваний почек, которые могут протекать незаметно, но со временем даже потребовать трансплантации органа.

Опираясь на исследование американских специалистов, которые анализировали здоровье 465 тысяч человек в течение примерно 12 лет, Павлова подчеркнула выявленную ими связь между потреблением соли и нарушениями работы почек. За период наблюдения у 22 тысяч участников исследования выявили хронические заболевания этих органов.

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Результаты исследования показали, что у лиц, иногда добавляющих соль в приготовленную пищу, вероятность развития заболеваний почек увеличивается на 4% по сравнению с теми, кто не прибегает к досаливанию. Для тех, кто делает это регулярно, риск возрастает на 7%, а для тех, кто привык всегда досаливать блюда, — на 11%.

Эти данные указали на необходимость сократить потребление соли. Суточная норма не должна превышать пять граммов. При этом сегодня она содержится почти во всех продуктах промышленного производства.

«Часто люди не подозревают, как много скрытой соли употребляют», — отметила врач.

Ранее диетолог порекомендовала людям, которые страдают повышенным холестерином, свести к минимуму потребление желтков, поваренной соли и жареной пищи.