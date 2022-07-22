Любителей кофе предупредили о появлении повышенной тревожности

Врач-нарколог, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев заявил, что злоупотребление кофе может привести к повышенной тревожности, раздражительности и даже агрессивности. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

При этом употребление более трех чашек кофе в день может повлиять на качество сна.

«Кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему. Это может нарушить сон. На фоне бессонницы и употребления более двух-трех чашек кофе в день может возникнуть раздражительность и, возможно, агрессивность», — добавил медик.

Казанцев посоветовал пить кофе в первой половине дня, а также употреблять за день не больше трех чашек этого напитка.

«Изначально я бы рекомендовал снизить дозировку кофе в день. То есть не стоит употреблять больше трех чашек кофе в сутки. Также желательно пить кофе в первой половине дня, чтобы повышенная возбужденность не помешала вам заснуть вечером. Если у человека волевой характер, то можно попробовать и вовсе отказаться от употребления кофе», — резюмировал нарколог.