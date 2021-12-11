Любителей алкоголя предупредили о высоком риске рака кишечника

Медики назвали рак кишечника одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Риск развития опухоли увеличивается, если употреблять более четырех порций алкоголя в неделю.

Новое исследование о раке опубликовал «Журнал Американской медицинской ассоциации» (JAMA). Точная причина возникновения болезни до сих пор неизвестна.

Однако ученые нашли доказательства того, что употребление четырех и более порций спиртных напитков в неделю связано с повышенным риском образования опухоли.

«Доказательства убедительных ассоциаций остались устойчивыми после анализа чувствительности», — подчеркнули авторы научной работы, соотнеся ее с предыдущими выводами.

Более ранние исследования указывали на рост вероятности возникновения онкологического заболевания у тех, кто пьет одну порцию, или 10 граммов, алкоголя в день. В группу риска включали и тех, кто предпочитает легкие алкогольные напитки.

Опасность возрастает пропорционально количеству употребляемого спиртного. Выше она и для выпивающих мужчин. Эксперты связали это с разницей в расщеплении алкоголя в женском и мужском организме.