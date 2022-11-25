Здоровье 25 ноября 2022, 06:10 LIVE24: злоупотребление бананами вредно для здоровья

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Бананы в больших количествах способны навредить здоровью. Об этом сообщило издание LIVE24.

Плоды являются источником клетчатки. Она полезна для организма, но ее избыток может спровоцировать проблемы с кишечником, например, вздутие, уточнил сайт «Политика сегодня». Также в бананах есть калий. Если это вещество начнет поступать в организм в чрезмерных количествах, могут возникнуть болезни почек.

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Кроме того, бананы не сочетаются с некоторыми препаратами. Например, нельзя их есть вместе вместе с ингибиторами АПФ и мочегонным средством спиронолактон, так как эти лекарства тоже повышают уровень калия в организме.

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