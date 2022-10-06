Live24: средства гигиены нарушают баланс микрофлоры кожи и провоцируют акне | 360°

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Live24: средства гигиены нарушают баланс микрофлоры кожи и провоцируют акне

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Медицинские эксперты считают, что частые походы в душ могут закончиться высыпаниями на теле. Связано это с тем, что средства гигиены нарушают баланс микрофлоры кожи, написало издание Live24.

Другой, не менее распространенной причиной акне, является стресс. Из-за нестабильного психологического состояния у человека нарушается гормональный уровень и, тем самым, ослабляется иммунная система, сообщил «ПолитЭксперт».

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Также медики советуют не забывать про употребление витамина D, нехватка которого часто отражается на состоянии кожи.

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